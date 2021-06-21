Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle Beştepe'de toplandı. Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alınacağı toplantıda, normalleşme yönünde yeni adımların açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

BAKAN KOCA YENİ ADIMLARI AÇIKLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla ilgili sunum yapacağı toplantıda, normalleşme yönünde yeni adımların açıklanması bekleniyor.

Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin ileriye alınması da gündemdeki konulardan.

Toplantıda, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirilmesi beklenirken, yerli aşı çalışmaları ve aşı tedarikinin de toplantının önemli başlıklarından olması öngörülüyor.

TURİZMCİLER İÇİN AÇIKLANACAK MÜJDE

Turizmcilerin KDV desteği bu ayın sonuna kadar uzatılmıştı. Yeniden uzatılması da gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun Kabine Toplantısında masaya yatırılacağını, toplantının ardından yapacağı ulusa seslenişte müjdeyi açıklayacağını söylemişti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'IN KABİNEYİ BİLGİLENDİRECEK

Toplantıda, güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Diplomatik gelişmelerin de ele alınması beklenen toplantıda, NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ile Antalya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımalarının değerlendirilmesi öngörülüyor.