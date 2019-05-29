Son dakika: Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

29 Mayıs 2019, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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Son dakika: Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!

MSB'den yapılan açıklamada; "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

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