Son dakika: Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
MSB'den yapılan açıklamada; "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1133739292461809666
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