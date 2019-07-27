Son dakika! Pençe Harekâtı teröristlerin kabusu oldu: 255...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.

Metina bölgesinde hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kandil ve Karacak'ta 34 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz'da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bu yana 255 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Irak'ın kuzeyinde yürütülen tüm operasyonlarda 255 terörist etkisiz hale getirildi.

AA