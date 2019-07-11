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Son dakika! Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11 Temmuz 2019, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Son dakika! Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA


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