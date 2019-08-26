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Son dakika! Pençe Hârekatı'nda terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonu'nda Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 09:51 Son Güncelleme:
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Son dakika! Pençe Hârekatı'nda terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi'' denildi. 

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