Gündem Son dakika: Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Son dakika: Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu

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Son dakika: Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre, Pençe Yıldırım Harekatı'nda dün helikopterden iniş sırasında yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 08:57 Son Güncelleme:
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Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında bir asker şehit oldu. Dün helikopterden iniş sırasında yaralanan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Pençe Yıldırım Harekatı'nda dün, havadan ikmal yapılırken bir asker helikopterden iniş sırasında yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Eyyüp Gergin şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.


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