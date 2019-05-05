Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi Caddesi’nde, elektrik arızasını gidermek için yapılan çalışma sırasında doğal gaz borusu delindi. Sızıntı dolayısıyla bölgede parlama meydana geldi. İşçi Sefa Kınataş bu sırada ağır yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ana borudaki doğal gazın kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri parlama sonrasında çıkan yangını söndürdü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. (AA)