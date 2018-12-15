Son dakika! Pepe, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Pepe, kulüpten ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp yıldız oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

15 Aralık 2018, Cumartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Son dakika! Pepe, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe’nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

BİR İKİ GÜN İÇİNDE TÜRKİYE'DEN AYRILACAK

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye’den ayrılacağı öğrenildi.

DHA

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