Son dakika! Pepe, Beşiktaş'tan ayrıldı
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Pepe, kulüpten ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp yıldız oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe’nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
BİR İKİ GÜN İÇİNDE TÜRKİYE'DEN AYRILACAK
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye’den ayrılacağı öğrenildi.
DHA