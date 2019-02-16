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Son dakika: Peribacalarında 15 yapı bugün yıkılacak

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtti.

16 Şubat 2019, Cumartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Son dakika: Peribacalarında 15 yapı bugün yıkılacak

Aktaş yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespitinin devam ettiğini söyledi. 

Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapıları yıkacaklarını dile getiren Aktaş, "Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak." dedi. 

Aktaş, daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybetmeden yıkımına başlanılacağını ifade etti.

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