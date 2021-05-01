Türkiye Son dakika... Personelin dikkatiyle tespit edildi

Son dakika... Personelin dikkatiyle tespit edildi

Türkiye

Son dakika... Personelin dikkatiyle tespit edildi

Gelen bir son dakika haberine göre; Hatay'da hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine yönelen bir tünelin tespiti yapıldı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 12:21 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" denildi.


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