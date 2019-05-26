Son dakika! Peru'da 8,0 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Peru büyük bir depremle sallandı. Sarsıntının büyüklüğü ilk aşamada 7,1 ve 7,5 olarak açıklandı, ancak Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünün 8,0 olduğunu duyurdu. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor
Güney Amerika ülkesi Peru'nun orta kesiminde 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı yerin 117 kilometre altında gerçekleşti.
HERKESİN UYUDUĞU SAATLERDE...
Yerel saatle 02.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 7.6 olarak veriyor.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 8,0 olarak duyurdu
Depremin merkez üssü Lagunas kentine 85 kilometre.
PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NİN KENARINDA
Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.