Son dakika! Peru'da 8,0 büyüklüğünde deprem Güney Amerika ülkesi Peru büyük bir depremle sallandı. Sarsıntının büyüklüğü ilk aşamada 7,1 ve 7,5 olarak açıklandı, ancak Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünün 8,0 olduğunu duyurdu. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor