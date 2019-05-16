Süper Lig'in 33. haftasındaki olaylı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrasında Hasan Kartal maçın hakemi için, "Silahım olsa vururdum" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasına sebep olan Samuido'ya 2 maç ceza verildi. Öte yandan Okan Buruk ve Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak'a para cezaları verildi.

PFDK'dan şu açıklama yapıldı:

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 11.05.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.başkanı HASAN KARTAL'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL'ın, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 11 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 11.05.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.