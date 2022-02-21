Türkiye Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş tutuklama kararı

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş tutuklama kararı

Türkiye

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş tutuklama kararı

Son dakika haberine göre, Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasında genç kızın ailesinin avukatının ‘kasten öldürmeye iştirak’ nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu sanık Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı.

21 Şubat 2022, Pazartesi 23:13 Son Güncelleme:
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Muğla’da bir buçuk yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde karar duruşması öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ile ilgili ‘kasten öldürme’ suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin’in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10’uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan’a ertelenmişti.

Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

MUĞLA (İHA)

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