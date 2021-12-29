Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya’da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş (4), dün akşam saatlerinde uyandırıldı. Yoğun bakımdan servise alınan Asiye Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.





Gaziantep’te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

ASİYE'NİN DURUMU İYİYE GİTTİ

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

SERBEST BIRAKILMIŞTILAR

Geçen hafta Çarşamba günü Beştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç. savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken site yöneticisi Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZIN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından savcılık Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Elibol ile Kurçak, “Kasten yaralanmaya sebep olma” suçundan tutuklandı.

Ağır yaralanan küçük kızın tedavisi ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor.







