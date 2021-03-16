Türkiye Son dakika: PKK elebaşı Abdullah Öcalan öldü iddiasına yalanlama

Son dakika: PKK elebaşı Abdullah Öcalan öldü iddiasına yalanlama

Türkiye

Son dakika: PKK elebaşı Abdullah Öcalan öldü iddiasına yalanlama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

16 Mart 2021, Salı 20:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönünde bazı sosyal medya hesaplarında asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmıştır. Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AA

İlgili Haberler
İbrahim Zarap'ın öldüresiye dövdüğü eski eşi ilk kez konuştuSon dakika: 'Palu ailesi' davasında yeni gelişme!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Akşener: Geniş Cephe Stratejisi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı açıklaması! İstanbul'da 65 yaş ve üstü...