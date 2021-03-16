Son dakika: PKK elebaşı Abdullah Öcalan öldü iddiasına yalanlama
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
16 Mart 2021, Salı 20:06 Son Güncelleme:
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönünde bazı sosyal medya hesaplarında asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmıştır. Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
AA
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