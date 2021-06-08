Haberler Dünya Haberleri Son dakika: PKK Irak'ta bir peşmergeyi öldürdü Son dakika: PKK Irak'ta bir peşmergeyi öldürdü Dünya Son dakika haberine göre, PKK terör örgütü, Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi öldürdü 08 Haziran 2021, Salı 09:50 Son Güncelleme: 08.06.2021 09:50 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ pkk terör ırak duhok peşmerge Yazarlarımızdan Direksiyona geçince... Oral Çalışlar Marmara Denizi'ni kurtarmak Murat Çelik Efsaneler geri döndü Murat Gülderen BUNLARI DA OKUYUN Kurbanlık fiyatları kaç lira? Zam gelecek mi? Kızılay duyurdu… Son dakika: Karı-koca siparişlere yetişemiyor! 'Bu kadarını biz de beklemiyorduk' Benzin ve motorin düzenlemesi! Sınır belli oldu... Şener Özbayraklı Başakşehir ile anlaşmaya yakın Son dakika: 4 uyanık, ATM'deki açığı fark edince büyük vurgun yaptı!