Dünya Son dakika: PKK Irak'ta bir peşmergeyi öldürdü

Son dakika: PKK Irak'ta bir peşmergeyi öldürdü

Dünya

Son dakika: PKK Irak'ta bir peşmergeyi öldürdü

Son dakika haberine göre, PKK terör örgütü, Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi öldürdü

08 Haziran 2021, Salı 09:50 Son Güncelleme:
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