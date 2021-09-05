İçişleri Bakanlığı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamda, "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmalarında PKK Terör Örgütü'nden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013'te örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 143'e yükseldi." denildi.



