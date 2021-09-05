Türkiye Son dakika: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Türkiye

Son dakika: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu.

05 Eylül 2021, Pazar 16:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamda, "Bakanlığımız koordinesinde Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmalarında PKK Terör Örgütü'nden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013'te örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 143'e yükseldi." denildi.


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