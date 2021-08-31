Türkiye Son dakika: PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika: PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türkiye

Son dakika: PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK’lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı duyurdu.

31 Ağustos 2021, Salı 17:43 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’ndan, ikna çalışması sonucu, PKK’lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu. 1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt üyelerinin son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 141'e yükseldiği belirtildi.


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