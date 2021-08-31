İçişleri Bakanlığı’ndan, ikna çalışması sonucu, PKK’lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu. 1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt üyelerinin son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 141'e yükseldiği belirtildi.



