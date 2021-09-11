Türkiye Son dakika: PKK'ya ağır darbe! MSB az önce duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! MSB az önce duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! MSB az önce duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB, Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK’lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11 Eylül 2021, Cumartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!


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