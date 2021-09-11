Son dakika: PKK'ya ağır darbe! MSB az önce duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
MSB, Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK’lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
11 Eylül 2021, Cumartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
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