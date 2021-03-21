Türkiye Son dakika: PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi! Bakanlık açıkladı

Son dakika: PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi! Bakanlık açıkladı

Türkiye

Son dakika: PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi! Bakanlık açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesindeki komandolarımıza ateş açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21 Mart 2021, Pazar 10:05 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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