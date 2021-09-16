Son dakika: PKK/YPG'ye ağır darbe! MSB duyurdu
4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Son dakika haberini, MSB duyurdu.
16 Eylül 2021, Perşembe 15:24 Son Güncelleme:
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MSB, yaptığı paylaşımda, “Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” dedi.
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