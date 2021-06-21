İstanbul Kartal'da caddede aşırı hızla ilerleyen otomobil, karşıdan gelen otomobille park halindeki araçlara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, o sırada mahallede bulunan polis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, geçen çarşamba Topselvi Mahallesi'nde yaşandı. Caddede hızla giden otomobilin sürücüsü, karşısına bir anda çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı. Otomobil, karşısına çıkan otomobille park halindeki 2 araca çarparak, durabildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin yardımına koştuğu 3 kişi, o sırada mahallede bulunan sivil giyimli polis memurları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazada otomobili hasar gören Onur Işık, "Caddeden gelen araç, park halindeki araçlara vurdu. Üç tane araca çarptılar. Polis buradan aldı arkadaşları, hastaneye gittiler" şeklinde konuştu.



