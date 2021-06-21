Türkiye Son dakika: Polis fark edip hemen koştu! Mahalleyi karıştıran olay

Son dakika: Polis fark edip hemen koştu! Mahalleyi karıştıran olay

Türkiye

Son dakika: Polis fark edip hemen koştu! Mahalleyi karıştıran olay

Son dakika haberine göre, İstanbul Kartal'da hızla ilerleyen otomobil park halindeki araçlara çarptı. Mahalleli otomobilde bulunan 3 kişinin yardımına koştu. O sırada mahallede olan gören polis 3 kişiyi hastaneye götürdü.

21 Haziran 2021, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
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İstanbul Kartal'da caddede aşırı hızla ilerleyen otomobil, karşıdan gelen otomobille park halindeki araçlara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, o sırada mahallede bulunan polis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, geçen çarşamba Topselvi Mahallesi'nde yaşandı. Caddede hızla giden otomobilin sürücüsü, karşısına bir anda çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı. Otomobil, karşısına çıkan otomobille park halindeki 2 araca çarparak, durabildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin yardımına koştuğu 3 kişi, o sırada mahallede bulunan sivil giyimli polis memurları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazada otomobili hasar gören Onur Işık, "Caddeden gelen araç, park halindeki araçlara vurdu. Üç tane araca çarptılar. Polis buradan aldı arkadaşları, hastaneye gittiler" şeklinde konuştu.


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