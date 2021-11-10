Türkiye Son dakika! Polis lojmanlarına roketatarla saldırmıştı! O terörist İstanbul'da yakalandı

Son dakika! Polis lojmanlarına roketatarla saldırmıştı! O terörist İstanbul'da yakalandı

Türkiye

Son dakika! Polis lojmanlarına roketatarla saldırmıştı! O terörist İstanbul'da yakalandı

2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist İstanbul Arnavutköy'de yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.' denildi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 11:15 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika bilgisine göre, 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen F.Ş.E. isimli terörist 9 Kasım'da Arnavutköy'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. 2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek." denildi.


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