Türkiye Son dakika: Polis lojmanlarına roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi

Son dakika: Polis lojmanlarına roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi

Türkiye

Son dakika: Polis lojmanlarına roketatarlı saldırının faili cezaevine gönderildi

İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 23:37 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'a geldiğini tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de sahte kimlikle yakalandı. Terörist F.Ş.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'hırsızlık' suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş.E., buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ali TİNBEK / İSTANBUL (DHA)

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