Türkiye Son dakika: Polis memuru Esra'dan kahreden haber! Meslektaşlarının gözü önünde öldürüldü

Son dakika: Polis memuru Esra'dan kahreden haber! Meslektaşlarının gözü önünde öldürüldü

Türkiye

Son dakika: Polis memuru Esra'dan kahreden haber! Meslektaşlarının gözü önünde öldürüldü

Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut D., meslektaşı Esra Çelik ile tartşmaya başladı. Mesut D. polis memuru Esra Çelik'i meslektaşlarının önünde tabancayla vurarak öldürdü.

28 Nisan 2021, Çarşamba 13:14 Son Güncelleme:
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Ağrı’da polis memuru Mesut D.'nin tabancayla vurularak öldürdüğü meslektaşı Esra Çelik'in (26) cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı tutuklanırken, olayın kaldıkları pansiyonda tartışmaları üzerine gelen polisler tutanak tuttuğu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut D., meslektaşı Esra Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pansiyona polisler geldi. Mesut D. ve Esra Çelik, odalarına gelen polise, şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Polisler odada tutanak tuttuğu sırada, Mesut D., bir anda tabancasıyla Çelik'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut D., polisler tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Esra Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Aynı saatlerde emniyetteki ifadesi tamamlanan ve adliyeye çıkarılan Mesut D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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