Türkiye Son dakika: Polis memuru, oğluyla birlikte can vermişti, yan yana gömüldüler!

Son dakika: Polis memuru, oğluyla birlikte can vermişti, yan yana gömüldüler!

Türkiye

Son dakika: Polis memuru, oğluyla birlikte can vermişti, yan yana gömüldüler!

Antalya Akseki'de 34 yaşındaki polis memuru ve 5 yaşındaki oğlu kazada hayatını kaybetmişti. Baba-oğul yan yana toprağa verildi.

18 Temmuz 2021, Pazar 17:23 Son Güncelleme:
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Antalya’nın Akseki ilçesinde kazada hayatını kaybeden polis memuru İsa Karadine (34) ve oğlu Emir Karadine (5), yan yana toprağa verildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu polis memuru İsa Karadine kaza yerinde, oğlu Emir ise kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Baba ve oğlunun cenazeleri, memleketleri Çorum'a getirildi. Sungurlu Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Karadine ailesi ile yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Baba ile oğlunun cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Büyük İncesu köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.


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