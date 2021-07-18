Antalya’nın Akseki ilçesinde kazada hayatını kaybeden polis memuru İsa Karadine (34) ve oğlu Emir Karadine (5), yan yana toprağa verildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu polis memuru İsa Karadine kaza yerinde, oğlu Emir ise kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Baba ve oğlunun cenazeleri, memleketleri Çorum'a getirildi. Sungurlu Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Karadine ailesi ile yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Baba ile oğlunun cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Büyük İncesu köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.



