Son dakika: Polis müdürünün şehit edilmesiyle ilgili flaş gelişme!
Son dakika haberi...Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in şehit edilmesi ile ilgili Ankara'dan 2 polis başmüfettişi atandı.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şehit Emniyet Müdürü Cevher, Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun göreve başladığı Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında uyarı cezası ve rapor tutulan Çulcu, polis evinde yemek yerken, 3 el ateş ederek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit etmişti.
Olay yerinde bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek, yakalanan Çulcu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
BUNLARI DA OKUYUN