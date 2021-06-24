Türkiye Son dakika: 'Polisim' dediği kadına güzellik merkezinde tecavüz etti

Son dakika: 'Polisim' dediği kadına güzellik merkezinde tecavüz etti

Türkiye

Son dakika: 'Polisim' dediği kadına güzellik merkezinde tecavüz etti

Son dakika haberi...İstanbul'da 40 yaşındaki M.T isimli kadın, yeni açtığı güzellik merkezine gelen ve kendini polis olarak tanıtan kişi tarafından cinsel saldırıya uğradı.

24 Haziran 2021, Perşembe 09:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da güzellik merkezi işleten 40 yaşındaki M.T., rozet gösterip kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin cinsel saldırısına uğradı. Başakşehir’de yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

"BİRKAÇ EKSİK VAR SİZİ ADLİYEYE GÖTÜRECEĞİM"

 Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Kadıköy Feneryolu'nda geçen haftasonu yaşanan olay şöyle gelişti; 40 yaşındaki M.T. adlı kadın, yeni açtığı işyerinde henüz tam faaliyete başlamadan kendisine sosyal medya üzerinden bir kişi ulaştı. İş yerinin adresini öğrenip tedavi için geleceğini söyledi. Ertesi gün iş yerine gelen kişi, kendisini polis olarak tanıttı ve polis rozeti gösterdi. İddiaya göre, "Birkaç eksik var, sizi karakola götürmem gerekiyor" dedi.

BAŞINA SİLAH DAYADI

M.T.'den para da talep eden bu kişi, kadının avukatını aramak istemesine engel oldu. Saldırgan, "Paran yoksa farklı şekilde halledeceğiz" diyerek belinden çıkardığı silahı M.T.'nin başına dayayıp zorla cinsel saldırıda bulundu. 40 dakika dehşeti yaşatan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Emniyet güçleri, soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini izleyen polis, zanlının Başakşehir'e kaçtığını belirledi. Üzerinde sahte polis rozeti ve kimliğiyle yakalanan, 8 adet suç kaydı olduğu belirlenen Şevket K. isimli zanlı, adliyeye sevk edildi.

"UYKU DÜZENİ BOZULDU"

M.T.'nin avukatı Barış Erbaş, şunları söyledi:

"Bu olay müvekkilimde son derece büyük bir travmaya yol açtı. O şahsın her an geri gelebileceğini düşünüyor. Müvekkilimin, olay sonrası uyku düzeni bozulmuştur, her uyumaya çalıştığında dakikalarca yaşadığı dehşet aklına gelmektedir. Zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etmekteyiz."


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaşlı adamın izinsiz kamerasını yeğenleri şikayet etti!