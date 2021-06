İstanbul'da güzellik merkezi işleten 40 yaşındaki M.T., rozet gösterip kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin cinsel saldırısına uğradı. Başakşehir’de yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

"BİRKAÇ EKSİK VAR SİZİ ADLİYEYE GÖTÜRECEĞİM"

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Kadıköy Feneryolu'nda geçen haftasonu yaşanan olay şöyle gelişti; 40 yaşındaki M.T. adlı kadın, yeni açtığı işyerinde henüz tam faaliyete başlamadan kendisine sosyal medya üzerinden bir kişi ulaştı. İş yerinin adresini öğrenip tedavi için geleceğini söyledi. Ertesi gün iş yerine gelen kişi, kendisini polis olarak tanıttı ve polis rozeti gösterdi. İddiaya göre, "Birkaç eksik var, sizi karakola götürmem gerekiyor" dedi.

BAŞINA SİLAH DAYADI

M.T.'den para da talep eden bu kişi, kadının avukatını aramak istemesine engel oldu. Saldırgan, "Paran yoksa farklı şekilde halledeceğiz" diyerek belinden çıkardığı silahı M.T.'nin başına dayayıp zorla cinsel saldırıda bulundu. 40 dakika dehşeti yaşatan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Emniyet güçleri, soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini izleyen polis, zanlının Başakşehir'e kaçtığını belirledi. Üzerinde sahte polis rozeti ve kimliğiyle yakalanan, 8 adet suç kaydı olduğu belirlenen Şevket K. isimli zanlı, adliyeye sevk edildi.

"UYKU DÜZENİ BOZULDU"

M.T.'nin avukatı Barış Erbaş, şunları söyledi:

"Bu olay müvekkilimde son derece büyük bir travmaya yol açtı. O şahsın her an geri gelebileceğini düşünüyor. Müvekkilimin, olay sonrası uyku düzeni bozulmuştur, her uyumaya çalıştığında dakikalarca yaşadığı dehşet aklına gelmektedir. Zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etmekteyiz."