Son dakika: Adana’da geçtiğimiz günlerde polisin düzenlediği kumar operasyonunda el konulan 5 bin 200 TL'yi geri almak için komiserin kolunu ısıran S.Y. (30) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KORONAVİRÜS KURALINI ÇİĞNEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle 18-23 Haziran tarihleri arasında operasyon düzenledi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 55 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan toplam 383 bin 500 TL ceza uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 TL, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

KOMİSERİN KOLUNU ISIRDI

18 Haziran günü saat 22.00 sıralarında Bakımyurdu Caddesi’nde kumarhaneye çevrilen iş yerine yapılan baskın sırasında, ekipler kumar parasını muhafaza ederken 4 şüpheli, taşkınlık yaptı. Çıkan arbedede şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Ahlak Büro Amirliği’nde görevli komiserin kolunu ısırdı. Yaralanan komisere, çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti.

SERBEST

Gözaltına alınan S.Y., K.Y., (36), F.D. (29) ve H.T. (38), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







