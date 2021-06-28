Türkiye Son dakika: Polisin kolunu ısırdı, nedeni şaşkına çevirdi! Şimdi serbest

Son dakika: Polisin kolunu ısırdı, nedeni şaşkına çevirdi! Şimdi serbest

Türkiye

Son dakika: Polisin kolunu ısırdı, nedeni şaşkına çevirdi! Şimdi serbest

Son dakika Adana haberine göre, kumar operasyonunda el konulan 5 bin 200 TL'yi geri almak için polisin kolunu ısıran 30 yaşındaki S.Y serbest bırakıldı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika: Adana’da geçtiğimiz günlerde polisin düzenlediği kumar operasyonunda el konulan 5 bin 200 TL'yi geri almak için komiserin kolunu ısıran S.Y. (30) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KORONAVİRÜS KURALINI ÇİĞNEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle 18-23 Haziran tarihleri arasında operasyon düzenledi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 55 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan toplam 383 bin 500 TL ceza uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 TL, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

KOMİSERİN KOLUNU ISIRDI

18 Haziran günü saat 22.00 sıralarında Bakımyurdu Caddesi’nde kumarhaneye çevrilen iş yerine yapılan baskın sırasında, ekipler kumar parasını muhafaza ederken 4 şüpheli, taşkınlık yaptı. Çıkan arbedede şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Ahlak Büro Amirliği’nde görevli komiserin kolunu ısırdı. Yaralanan komisere, çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti.

SERBEST

Gözaltına alınan S.Y., K.Y., (36), F.D. (29) ve H.T. (38), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
Son dakika: Ezgi öğretmenin acı sonu! Kara haberi vermek meslektaşlarına düştü



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Rauf Tamer
Hassas bir konu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Otomobil yatırım aracı
Hakan Çelik
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kayıp Abdülkadir Dursun'dan acı haber! Ailesi Müge Anlı'nın programına katılmıştı