Dünya Son dakika: Polonya'dan flaş Türkiye kararı! Seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Son dakika: Polonya'dan flaş Türkiye kararı! Seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Dünya

Son dakika: Polonya'dan flaş Türkiye kararı! Seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Türkiye ve Polonya Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 22:27 Son Güncelleme:
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Polonya'ya 4-5 Ekim'de ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, ülkeye girişleri sınırlandırma ve durdurmaya yönelik yönetmeliği değiştirdi.

Resmi gazetede 8 Ekim'de yayımlanan kararla Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek.

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