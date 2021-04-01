Türkiye Son dakika: Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti

Son dakika: Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti

Prof. Dr. Hüsamettin Gökay dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Gökay, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesiydi.

01 Nisan 2021, Perşembe 12:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Gökay yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay, kronik idrar yolu enfeksiyonu ve iç kanama nedeniyle dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Gökay, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'nın da eski başkanlarındandı.

Gökay'ın yarın Zincirlikuyu Camii avlusunda kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.


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