Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun 22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen bir konferansa, Rektörlükten izin almadan ve bilgilendirmeden konuşmacı olarak katıldığı aktarıldı.

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun konuşmasında yer verdiği ileri sürülen bazı ifadelerin yerel ve ulusal basında yer bulduğu ve kamuoyunun tepkisini çektiğinin bildirildiği açıklamada, bu iddiaların Rektörlüğü de rahatsız ettiği kaydedildi.

İddia sahiplerinin konuyu yargıya taşıdığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal paylaşım siteleri üzerinden başlayan protestolar, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan gösterileri beraberinde getirmiş, bu esnada Prof. Dr. Emiroğlu'nun oda kapısına ve dış duvarlarına eleştirel yazılar ve notlar bırakılmıştır. Bu gösterilerin de basında geniş yer bulmasıyla birlikte ulusal çapta bir tepki oluşmuş ve üniversitemize çok sayıda yazılı dilekçe ve sözlü şikayet ulaştırılmıştır.

Konunun geldiği nokta üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar verir boyuta vardığından mevzuat çerçevesinde üniversitemiz içerisinde de bir inceleme ve soruşturma başlatılmış, Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, hem hukuki sürecin selameti hem de kurumsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması için merkez müdürlüğü görevinden alınmıştır.

Hakkında çok sayıda yazılı dilekçe ve geçmiş ders anlatımlarıyla ilgili sözlü şikayetler bulunan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ile ilgili kamuoyu tepkileri ve farklı illerde yapılan gösteriler karşısında kayıtsız kalınması söz konusu değildir. Bu noktada üniversitemiz, gereken her türlü tedbiri almaktan ve gerekli adımları atmaktan geri durmayacaktır."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Güzelbahçe Müftülüğü, 28 Kasım’da Mevlid-i Nebi etkinlikleri haftası kapsamında, ‘Peygamberimiz ve Gençlik' adlı konferans düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konferansa, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe, ilçede bulunan ortaokul ile lise öğrencileri götürüldü. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) İzmir 1 Nolu Şubesi, Prof. Dr. Emiroğlu’nun konferansta öğrencilere, "Kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar. Devrimcilerin hayvani duyguları vardı, hayvan gibi saldırırlar. Ama k…larına tekmeyi yer otururlar. LGBT’lilermasum gibi gösteriliyor, onların tedavi olması lazım. Laiklik en büyük tehlikedir" gibi ifadeler kullandığı iddiasıyla, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

EMİROĞLU: KAYITLARIM VAR, ÖYLE KONUŞMADIM

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları reddetti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emiroğlu, söylenenlerin tamamen asparagas olduğunu savunarak, "Kayıtlarım var, öyle konuşmadım. Nerede, neyi, nasıl konuşacağımı biliyorum. Tamamen düzmece. Bunu söyleyenlerin amacının ne olduğunu bilmiyorum. Kişileri mi yıpratmak istiyorlar, kurumları mı yıpratmak istiyorlar; bilemiyorum. Bunu da bilemiyorum" dedi.

Konuşmasının ses kaydının bulunduğunu öne süren Emiroğlu, "Zaten kaymakamlık da bunu inceledi ve uydurma olduğunu gördü. Tekzip gönderilecek" diye konuştu.

Söylediği iddia edilen sözlerin hiçbirini dile getirmediğini savunan Prof. Dr. Emiroğlu, "Ben böyle ifadeler kullanmadım. Bir ilim adamı böyle kaba saba ifadeler kullanır mı? Pes doğrusu. Ne işim var benim çocuğun adeti ile? Hijyenik şartlardan bahsettim. Çocuk ve ergenlik psikolojisinden bahsettim. Pozitif etkilerden bahsettim ama bunun dışındakiler düzmece. Cımbızla bile çekilmemiş. İnandırıcı değil" dedi.