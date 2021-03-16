Son dakika… Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Okulların açık olması…

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan okulların açık olması ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Posta gazetesi yazarı Murat Çelik’e konuşan Ceyhan şunları söyledi:

OKULLARIN AÇIK OLMASI

- Okulları diğer yerlerden ayrı tutmak lâzım. Birinci temel insan hakkı sağlıktır ama ikincisi de eğitimdir. Şartları zorlayıp açalım denilebilir ama diğer önlemlerin kaldırılması için birkaç hafta beklemek yerinde olurdu. Okulları açarken, eş zamanlı olarak tedbirleri kaldırmak, üstelik de mutant virüs söz konusuyken; riski artırdı.

- Şu mesajı vermek gerek: Mutant virüs daha bulaşıcı ve çocukları hedef alıyor. Eskiye göre çok daha dikkatli olunmalı. Önlemler gevşetilip okullar da açılınca, insanlar bunu tehlike geçti diye algıladı. Yakın zamanda İstanbul’dan başlayarak büyük kentlerde artış dalgası başlayacak diye düşünüyorum.

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