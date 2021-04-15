Son dakika: Profesör Doktor Melih Aktan koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüsten hayatını kaybetti.
15 Nisan 2021, Perşembe 17:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.