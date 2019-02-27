Son dakika! PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı ve yerine Aysel Kandemir getirildi

27 Şubat 2019, Çarşamba 10:40 Son Güncelleme:
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Son dakika! PTT Genel Müdürü görevden alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görevden almalar devam ediyor. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alınırken yerine Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan Aysel Kandemir getirildi.

AYSEL KANDEMİR KİMDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Aysel Kandemir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı görevine getirildi. 

Kayseri doğumlu olan yeni Kandemir evli ve 2 çocuk annesidir.

Üniversite öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde(ODTÜ) yapmıştır. ODTÜ'de Mühendislik Fakültesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisansını 'Bilişim Hukuku' alanında yapmıştır. Yüksek Lisansını Ankara Haccettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapmıştır.



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