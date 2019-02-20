Son dakika... Putin ABD'ye resti çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF Anlaşması'ndan çekilme kararı alan ABD'ye rest çekti ve "Rusya yalnızca füzelerin konuşlandırıldığı bölgeleri değil, konuşlandırma kararı alınan yerleri de hedef alacak." dedi.

20 Şubat 2019, Çarşamba 13:40
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Son dakika... Putin ABD'ye resti çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

INF ANLAŞMASI

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den çekilme kararının Rusya'ya karşı yapılan asılsız suçlamalara dayandığını söyledi. Füze konuşlandırma konusunda ilk adımı Rusya'nın atmayacağını belirten Putin, ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savundu. Putin, ABD'nin füze konuşlandırması durumunda Rusya'nın da benzer adımı atacağını ifade etti. Putin "Rusya yalnızca füzelerin konuşlandırıldığı bölgeleri değil, konuşlandırma kararı alınan yerleri de hedef alacak." diyerek ABD'ye rest çekti.

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