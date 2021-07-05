1 Temmuz'da Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenterler Meclisi Konseyi, Afganistan'daki durumla ilgili endişelerini dile getiren bir bildiri yayınlamıştı.

Görüşmede iki liderin, Afganistan'daki son gelişmeleri istişare ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Liderler, Afganistan-Tacikistan sınırında, Afganistan'da silahlı çatışmaların artması nedeniyle oluşan zor durumu detaylıca ele aldılar. Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında Tacikistan'a gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu teyit etti." ifadesine yer verildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden bugün yapılan açıklamada, Taliban saldırısından kaçan binden fazla Afgan askerinin, Afganistan sınırını geçerek, Tacikistan topraklarına sığındığı bildirilmişti.

RUSYA BAŞKANLIĞI: YARDIM DEVAM EDECEK

Rusya Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov Pazartesi günü TASS'a verdiği demeçte, Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) Tacikistan'a planlandığı gibi Afganistan sınırını korumak için yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Elçi, "[Yardım] planlandığı gibi sağlanıyor ve bu modda devam edecek." dedi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Birlikleri'nin basın merkezi Pazartesi günü, 1.000'den fazla Afgan askerinin [Rusya'da yasadışı olan] Taliban grubuyla yapılan savaşlardan sonra Tacikistan'a çekildiğini bildirdi.

Afgan askerleri son iki hafta içinde birkaç kez Tacikistan topraklarına çekilmek zorunda kaldı. CSTO Genel Sekreteri Stanislav Zas, daha önce Afganistan'ın kuzey bölgelerindeki durumun kötüleştiğini ve örgütün ciddi endişelere neden olduğunu söyledi.

Zas'a göre, güney sınırının güvenliğinin sağlanması için Tacikistan'a yardım sağlanması şart.

1 Temmuz'da CSTO Parlamenterler Meclisi Konseyi, Afganistan'daki durumla ilgili endişelerini dile getiren bir bildiri yayınladı ve o ülkedeki tüm siyasi güçleri barış sürecini kolaylaştırmaya çağırdı.



