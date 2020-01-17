Son dakika... Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti. 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Torun: Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Torun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit'in fotoğrafını paylaşan Seyit Torun, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı: Acımız çok büyük

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı da AA muhabirine, Rahşan Ecevit'in bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gördüğünü ve saat 21.20 sularında hayatını kaybettiğini aktardı.

"Acımız çok büyük." diyen Halıcı, defin işlemleriyle ilgili girişimlere başladıklarını ancak henüz cenazenin nerede toprağa verileceğinin netleşmediğini belirtti.

Bu arada vefat haberi üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili ve yönetici başsağlığı mesajı yayımladı.

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa’da doğdu. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi.

AA