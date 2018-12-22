Son dakika! Rakamları bakan açıkladı: 9 milyon 210 bin kişi.... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar" dedi