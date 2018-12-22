Son dakika! Rakamları bakan açıkladı: 9 milyon 210 bin kişi....
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar" dedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na başvuran kişi sayısını açıkladı. Kurum, "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdu ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar" dedi.
Kurum, Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalıların imar barışı düzenlemesine dahil olmadığını söyledi.