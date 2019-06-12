Son dakika! Rallici Burcu Çetinkaya ve Mehmet Fatih Bucak boşandı

Altı yıl önce tesettüre giren ve geçen aylarda başını açan rallici Burcu Çekinkaya, Instagram hesabından eşi Mehmet Fatih Bucak'ın soyadını sildi.

Haklarında ayrılık dedikoduları çıkan Burcu Çetinkaya'nın eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandığı ortaya çıktı.

2015 yılında yüksek lisansını yapmak için Şanlıurfa'ya yerleşen Burcu Çetinkaya, burada iş insanı Fatih Mehmet Bucak ile tanışmıştı. Çift,kısa sürede evlilik kararı alarak nikâh masasına oturmuştu.