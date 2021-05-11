Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaktan çekinen tüketiciler, alışveriş için e-ticareti tercih ediyor.

Bayramın tam kapanma dönemine denk gelmesiyle birlikte online satışlarda şeker, çikolata, tatlı ve çocuk giyiminin öne çıkması bekleniyor. Aynı zamanda bu dönemde online satışların yüzde 40 büyümesi öngörülüyor.

Milliyet'in haberine göre; esnaf ise, bayram öncesi satış yoğunluğunun yaşandığı iki gün için dükkânını açmak istiyor. Öte yandan tüketici örgütleri, bayram alışverişleri için tüketicileri sahte alışveriş siteleri, yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

'DÜKKAN AÇILSIN'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram öncesi iki günlük açılma talep ettiklerini söyledi.

“Arife günleri alışverişin en yoğun olduğu günlerdir” diyen Palandöken, “Bugün (salı) ve yarın (Arife) esnaf dükkânlarını açarsa en azından eldeki stok ürünleri eritmiş olur.

Çünkü ürünler için sezon da geçiyor. Ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafa açılma imkânı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocuklar da bayrama sevinçli girer” dedi.

Bendevi Palandöken, küçük esnafın yanı sıra pazarlar da açılırsa eğer pazardaki kıyafet tezgâhlarının açık olması yönünde talepleri olduğunu dile getirdi.

TÜKETİCİ 'ONLİNE' HEDİYE YOLLAYACAK

Salgın nedeniyle online alışverişler öne çıkarken, bayram ziyaretlerinin yapılamaması nedeniyle tüketiciler hediyeliklerini online gönderebilecek. Tüketiciler böylece tatlı, şeker, çikolata gibi ürünleri online siparişlerle sevdiklerine ulaştırabilecek.

Firmaların bu kapsamda farklı hediyelik seçenekleri bulunuyor. Online siparişte tatlı fiyatları ürüne göre değişiyor. Şöbiyetin kilogramı 150 - 190, midye baklava 180 - 200, fıstıklı 150 - 175 liradan tüketiciye sunuluyor.

Dökme şekerlerin fiyatlar 28.5 liradan başlarken, hediyelik kutu çikolataların fiyatları ise 40 liradan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

UCUZ ÜRÜNE ALDANMAYIN

İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, bayram alışverişi için tüketicilere uyarılarda bulundu. Açıkta satılan ve ucuz ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Şener, “Şekerlerin kilogram fiyatı en az 25 lira olmalı.

Markasız şeker çikolata ve açıkta lokum satılıyor. Tüketicilerin bu ürünlerden uzak durması gerekiyor. Çikolatanın kilogram fiyatı ise içinde kullanılan malzemelere göre değişiyor.

Bu yıl salgın nedeniyle işlerimiz düşük, online’dan şeker - çikolata satılıyor fakat küçük esnafın böyle bir altyapısı yok” diye konuştu. Şener, bu dönemde tüketicilerin ambalajlı ürünleri tercih etmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’de ikramlık ve hediyelik şeker pazarının büyüklüğü 300 milyon lira. Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi ise 1 kilogram.

'YÜZDE 40 ARTAR'

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi ve IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, salgınla birlikte tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini dile getirdi.

2020 yılında yüzde 100’ün üzerinde büyüyen e-ticaret sektörünün Ramazan Bayramı ile birlikte hızlanacağını söyleyen Özkara, “Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nın yakın tarihlerde olması ve tam kapanma nedeniyle işletmelerin kapalı olması tüketiciyi online alışverişe yöneltti.

Tam kapanma ve hızlı büyüme etkisiyle bayramda online’da yüzde 40’lık büyüme öngörüyoruz” dedi. Özkara, bayramla birlikte online’da çikolata, tatlı ve çocuk giyimi alımlarında artış beklendiğini sözlerine ekledi.

ALIŞVERİŞTE BUNLARA DİKKAT!

Tüketici örgütleri, bayram ihtiyaçlarını online alışverişle alacak olan tüketicileri sahte siteler, yanıltıcı indirimler, kart güvenliği konusunda uyarıyor. Online alışverişte kolaylıkların yanı sıra pek çok riskin bulunduğuna dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Ayıplı mal gönderimi, zamanında teslim edilememe ya da dolandırıcılık mağduru olunabiliyor.

Bu risklerle karşılaşmamak için tüketiciler sipariş vermeden önce satıcının güvenilirliği konusunda bir araştırma yapmalı. Satıcının mesafeli satış sözleşmesine uygun satış yapıp yapmadığına bakılmalı. Satış platformunda satıcının MERSİS numarası, açık adresi, ticari unvanı, sabit telefonu gibi bilgiler yer almalı. Aksi bir durumda tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir” ifadelerini kullandı. Tüketiciler alışverişleriyle ilgili gerekli durumlarda Ticaret Bakanlığı ALO 175 Tüketici Danışma Hattı’na şikâyette bulunabilir.