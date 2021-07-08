Türkiye Son dakika: Refüje çarpıp takla attı: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika: Refüje çarpıp takla attı: Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Refüje çarpıp takla attı: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 22:56 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Tokat-Erzincan D-100 kara yolu üzerinde Reşadiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Reşadiye istikametinden Sivas'ın Koyluhisar ilçesi istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk (77) yönetimindeki hafif ticari araç, refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mahmut Öztürk ve Kadriye Öztük (66) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Seyit Öztürk (73) ve Nimet Öztürk (68) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesiyle trafik akışı normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA) 

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