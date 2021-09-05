Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte ekonomide yeni yol haritası

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte ekonomide yeni yol haritası

Ekonomi

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte ekonomide yeni yol haritası

2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı.

05 Eylül 2021, Pazar 22:15 Son Güncelleme:
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Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program açıklandı.

BÜYÜME

2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İŞSİZLİK

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.

ENFLASYON

Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2.

2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor

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