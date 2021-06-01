Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoranlar, düğün törenleri ve üniversitelerde eğitim başta olmak üzere alınan kararları duyurmuştu. Erdoğan, detayların yayınlanacak olan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belli olacağını ifade etmişti.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, yeni kademeli normalleşme dönemine ait detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. İşte yeni normalleşme genelgesi ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Genelgeye göre;

MARKET ve FIRINLAR: Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde

vatandaşlardan toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak.

AŞI OLMAYANA YASAK: İki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakiler için ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

HAVUZ, HAMAM, NARGİLE YASAĞI: Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

MÜŞTERİ SINIRLAMASI: Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda 2’den fazla müşteri olamayacak.

MASALARDA ARALIK: Restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yerler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santim mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek.

HUZUREVİNE ZİYARETÇİ SINIRI: Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere, kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek.

SİNEMADA YÜZDE 50 KAPASİTE: Sinema salonları “bir koltuk dolu-bir koltuk boş” şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.

AÇIK ALANDA NİKAH: Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının olmaması şartıyla yapılabilecek. En fazla 100 davetliye izin verilecek. Nişan ve kına etkinliklerine 1 Temmuz itibariyle izin verilecek.

Spor kulüpleri genel kurulları nasıl yapacak?

GENİŞ KATILIM 15 HAZİRAN’DA: Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecek. Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurulları ise; fiziki mesafe ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla yapılabilecek. 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla izin verilecektir.



