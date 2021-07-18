Türkiye Son dakika: Restoranda dehşet anları! Müşteriler korkudan saklandı

Son dakika: Restoranda dehşet anları! Müşteriler korkudan saklandı

Türkiye

Son dakika: Restoranda dehşet anları! Müşteriler korkudan saklandı

Adana Seyhan'da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir restoranın işletmecisi Fatih K. silahlı saldırıya uğradı. Kamera görüntülerinde karnından ve bacağından yaralanan restoran sahibinin sekerek aracın arkasına sığındığı görülüyor. Müşteriler ise korkudan saklanıyor. İşte yaşanan dehşet dolu anlar...

18 Temmuz 2021, Pazar 10:45 Son Güncelleme:
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Olay, 11 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Hafif ticari araçla restoranın önüne gelen bir grup, tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı

İş yerinin önündeki restoran sahibi Fatih K. karnından ve bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih K., ambulansla hastaneye götürülürken, polis de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MÜŞTERİLER DEHŞETE DÜŞTÜ

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin restorana yaklaştığı, içindeki şüphelilerin tabancayla kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırı anında restoran sahibi Fatih K.’nin yaralanınca sekerek aracın arkasına sığındığı ve restoranda bulunan müşterilerin ise korkudan saklandığı görüldü. Olay anında kaldırımda ayakta duran birinin de silahlı saldırıya rağmen tepki vermeden olduğu yerde beklemesi dikkat çekti.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan saldırı düzenlenen restoranın daha önce de 15 Nisan ve 5 Mayıs'ta kurşunlandığı belirlenmişti. Saldırıları gerçekleştirilen Kasım B. ile Nusret K. yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 'azmettirici' olarak aranan Kemal G. ise bulunamamıştı.

Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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