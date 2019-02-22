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Son dakika: Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı

22 Şubat 2019, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Son dakika: Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi.

Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobil ile giden Hamurcu'yu gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu'nun sorgusuna başlandığı belirtildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.

Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti. Firari sanıklardan Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.

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