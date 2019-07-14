Son dakika... Reynmen böyle giderse tarihe geçecek
Reynmen'in önceki gün yayınladığı 'Ela' şarkısının YouTube'a düşer düşmez bir anda izlenme sayısının 451 bine, beğenilmenin ise 544 bine çıkması şok etti. Bu hesaba göre; 3 dakika süren şarkı dinlenilmeden beğenilmiş. Dün sabah izlenme sayısı 1 milyon olan şarkı öğlen ise 13 milyona ulaşmıştı
Bu arada klibin izlenme sayısı beğenilme sayısının ardında kalınca Işın Karaca, beğenilerin sahte olduğunu ima etti.
Sosyal medyada Reynmen'e ''Tebriğe şayan, tarihte bir ilk! İzlenmeden beğenilen şarkı yapmışlar. Vallahi de billahi de tebrik ediyorum. Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde!'' sözleriyle laf attı.
Işın Karaca