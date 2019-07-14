Son dakika... Reynmen böyle giderse tarihe geçecek Reynmen'in önceki gün yayınladığı 'Ela' şarkısının YouTube'a düşer düşmez bir anda izlenme sayısının 451 bine, beğenilmenin ise 544 bine çıkması şok etti. Bu hesaba göre; 3 dakika süren şarkı dinlenilmeden beğenilmiş. Dün sabah izlenme sayısı 1 milyon olan şarkı öğlen ise 13 milyona ulaşmıştı