Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında tayin nedeniyle sorun yaşadığı belirtilen trafik polisi tarafından vuruldu. Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, beraberinde personel müdürü ile birlikte makamında tayini nedeniyle bir trafik polisi ile görüştü. Talebi reddedilen trafik polisi, silahını çekerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etti. Saldırıda Verdi ağır yaralandı.

ALTUĞ VERDİ ŞEHİT OLDU

Emniyet Müdürü Verdi, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altuğ Verdi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü.

Alınan bilgiye göre bir trafik polis memuru tarafından açılan ateşte, Altuğ Verdi ile birlikte Personel Müdürü Ercan Polat ve koruma müdürü yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren polis ise yaralı yakalandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden trafik polisinin İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (üstte) olduğunu ve boynundan vurduğunu açıkladı. Personel Müdürü’nün sol göğsünden ve sırtından, koruma polisinin de bacağından yaralandığını söyledi.

VALİ OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLATTI

Rize Valisi Kemal Çeber, "Çok sevilen Altuğ Müdürümüz şehit olmuştur. 3 arkadaşımız da yaralıdır. Olayı gerçekleştiren de bir trafik polisi memuru. Altuğ Müdür, memurla görüştükten sonra dışarı çıkmasını istiyor. Dışarı çıkan memur -ben bir polis memuru demiyorum hain diyorum- silahını alıp aniden odaya giriyor ve bu elim olay yaşanıyor. Saldırgan, görevli olduğu ilçeden il merkezine tayinini istiyor ama reddedilince bu olay yaşanıyor. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyatta." ifadelerini kullandı.

RİZE VALİSİ, ERDOĞAN'A TELEFONDA BİLGİ VERDİ

Rize Valisi canlı yayında bu açıklamaları yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla Kemal Çeber'i aradı. Yayından özür dileyerek ayrılan Vali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

"OLAYI BİR POLİS MEMURU GERÇEKLEŞTİRDİ"

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Bizdeki bilgiler de sınırlı, henüz çok net bir bilgi yok. Olay yerine intikal etmek için yola çıktık. Daha net bilgiler olay yerinden edineceğiz. Vali Bey'den aldığımız bilgilere göre olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız." dedi

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı için parti genel merkezine gelen İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki olaya ilişkin, "Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." dedi.

Bakan Soylu, Altuğ Verdi'nin şehadet haberini aldıktan sonra, "Başımız sağ olsun" dedi.

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

Ayrıca, Altuğ Verdi ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Altuğ Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.