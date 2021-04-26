Türkiye Son dakika: Rize Valiliği'nden iddialara yalanlama: Kimseye ceza yazılmadı

Son dakika: Rize Valiliği'nden iddialara yalanlama: Kimseye ceza yazılmadı

Türkiye

Son dakika: Rize Valiliği'nden iddialara yalanlama: Kimseye ceza yazılmadı

Rize Valiliği, ilin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığını bildirdi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 00:17 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ilçesinde "Çay tarlasına giden vatandaşlara jandarma ceza yazıyor" şeklinde yanlış, eksik bilgi veya art niyete dayanan asılsız haber ve yorumlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Rize'nin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak muafiyetleri suistimal etmek isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi İkizdere ilçesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler kesinlikle tarlasına giden ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki aşaması tamamlanan, izinleri alınan yatırım projesi kapsamında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalışan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara rağmen maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptırım uygulanmıştır."

AA

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