Türkiye Son dakika! Rize'de 6 kişinin öldüğü selde 47 bina yıkıldı

Son dakika! Rize'de 6 kişinin öldüğü selde 47 bina yıkıldı

Türkiye

Son dakika! Rize'de 6 kişinin öldüğü selde 47 bina yıkıldı

Son dakika haberi...Rize’deki selde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Selin ardından 47 binanın yıkıldığı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildiği ortaya çıktı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
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Kentte, geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri ile Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum ve Amasya'dan gelen 45 ekipte, 150 teknik personelin sahada aktif olarak hasar tespit çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 adet karavan ve Afet Koordinasyon aracı, Georadar, Multikopter Drone, lazer tarayıcı cihaz da kullanılıyor. Tespit yapılan bina sayısı bin 217, bağımsız bölüm sayısı 3 bin 98’dir. Tespit çalışmaları sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 41 araçta ise zarar tespit edildi" denildi.



'79 KONUT TAHLİYE EDİLECEK'

Açıklamada, 194 ayrı noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği de belirtilerek, "Yapılan incelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir" ifadelerine yer verildi.


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